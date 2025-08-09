زيلينسكي يُعلّق على اجتماع أوكرانيا والحلفاء في بريطانيا

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على الاجتماع الذي عقد في بريطانيا بين مستشارين أمنيين من أوكرانيا والدول الحليفة.

وقال الرئيس زيلينسكي إن الاجتماع كان بنّاء، مضيفا أنه تم الاستماع جيدا إلى وجهات نظر كييف ووُضعت المخاطر في الاعتبار، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا وبولندا شاركوا في الاجتماع بهدف توحيد المواقف لتحقيق وقف إطلاق النار.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أي شبر من أراضيها

وقال في خطابه المسائي للأوكرانيين: "يجب تحديد مسار السلام في أوكرانيا معا، ومع أوكرانيا فقط، وهذا مبدأ أساسي".

وفي وقت سابق، من مساء اليوم السبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن تحديد مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين.

وجاء تصريح ماكرون بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال الرئيس ماكرون في منشور على موقع "إكس"، "لقد تحدثتُ مجددًا مع الرئيس زيلينسكي، ومع المستشار ميرتس ورئيس الوزراء ستارمر"، مؤكدًا أنه "ما زلنا عازمين على دعم أوكرانيا، بالعمل بروح الوحدة، والبناء على العمل المُنجز في إطار تحالف الراغبين".