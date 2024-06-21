مصرع 66 مهاجرا إثر غرق قارب أمام سواحل إيطاليا
قضى 66 مهاجراً إثر انقلاب قارب يحمل على متنه لاجئين أمام سواحل إيطاليا، وكان يقل 76 شخصاً، وصل منهم 10 إلى إيطاليا حالة 9 منهم حرجة.
وكان على متن القارب مهاجرون من كردستان إيران، وإقليم كردستان العراق، وأفغانستان وسوريا.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ما لا يقل عن 20 مواطنًا كرديًا إيرانيًا، كانوا بين الضحايا، ونقلت عن عضو مجلس إدارة منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان في إيران جيلا مستأجر، أنه بعد انقلاب القارب، لجأ الناجون إلى استخدام الطعام والشراب المخزن في أحد الأنابيب داخل القارب، بسبب الجوع والعطش الشديدين؛ ما أدى إلى انفجار الأنبوب.
وذكرت أن هذه الحادثة تظهر افتقار القوارب للمعايير اللازمة، مضيفة أن انفجار الأنبوب أدى إلى ثقب القارب وغرق 30 لاجئًا، وفق ما جاء عبر موقع "إيران إنترناشيونال".
وأضافت جيلا مستأجر، أن عدداً من المواطنين الأكراد الإيرانيين الذين لقوا حتفهم في هذا القارب، قد توجهوا إلى كردستان العراق بسبب قضايا أمنية سياسية، ولكن بسبب الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق واحتمال تسليمهم، كانوا يحاولون الخروج من العراق والتوجه إلى بلد ثالث.