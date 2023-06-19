أوكرانيا تعلن استعادة أراضٍ جديدة في الجبهة الجنوبية
استعادت القوات الأوكرانية قرية "بياتيخاتكي" على الجبهة الجنوبية، حسب ما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين.
وأشارت ماليار إلى "تحرير ثماني بلدات" في المجموع خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد، واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربَّعًا.
ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدَّمت في الجنوب "حتى عمق سبعة كيلومترات" من المواقع الروسية.
وإذا كانت موسكو تصر على تأكيد فشل هذا الهجوم، فإن كييف أعلنت الأسبوع الماضي تحرير سبع بلدات و100 كيلومتر مربع معظمها على الجبهة الجنوبية.
وعلى الجبهة الشرقية، "تراجعت حدّة القتال بشكل عام خلال الأسبوع الماضي، وتقدّم الجيش الأوكراني في عدة اتجاهات".
من جهته، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط أربعة صواريخ من طراز "كاليبر" وأربع مسيرات متفجرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلًا.
وقال الجيش الأوكراني إنه "جرى إطلاق الصواريخ من غواصة في البحر الأسود وإطلاق المسيرات من الساحل الشرقي لبحر آزوف".
وبحسب محللين عسكريين، لم تزج أوكرانيا بعد، بالجزء الأكبر من قواتها في هجومها المضاد، ولا تزال تختبر الجبهة حاليًّا "لتحديد نقاط الضعف" في الدفاع الروسي.