أوكرانيا تعلن استعادة أراضٍ جديدة في الجبهة الجنوبية

استعادت القوات الأوكرانية قرية "بياتيخاتكي" على الجبهة الجنوبية، حسب ما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين.

وأشارت ماليار إلى "تحرير ثماني بلدات" في المجموع خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد، واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربَّعًا.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدَّمت في الجنوب "حتى عمق سبعة كيلومترات" من المواقع الروسية.