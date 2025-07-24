"المثلث الزمردي" يشعل المواجهات بين كمبوديا وتايلاند (فيديو)

أفاد مكتب رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الخميس، بسقوط أول قتيل مدني تايلاندي بقصف مدفعي كمبودي على محافظة سورين الحدودية في شمال شرق البلاد، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها تعرف بـ "المثلث الزمردي".

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في غضون ذلك، أعلن الجيش التايلاندي أنه نفّذ ضربات جوية بطائرات من طراز إف-16 على هدفين عسكريين في كمبوديا، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها.

وقال نائب الناطق باسم الجيش التايلاندي ريتشا سوكسوانون، إن ست طائرات انطلقت من محافظة أوبون راتشاثاني، وضربت "هدفين عسكريين كمبوديين على الأرض".

وبوقت سابق، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بإطلاق صواريخ على أراضيها أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها.

وأعلن الجيش التايلاندي أن القوات الكمبودية شنت "هجومًا محدد الهدف على مدنيين" مشيرًا إلى أن صاروخين من طراز بي إم-21 أصابا منطقة كاب شونغ في محافظة سورين (جنوب شرق) وأسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتّهم كلّ من الطرفين الطرف الآخر بأنّه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.

وفي أيار/مايو تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.

ومذاك، يتقاذف الطرفان الاتهامات ويتبادلان الردود الانتقامية وقد قيّدت تايلاند حركة العبور عبر الحدود، فيما علّقت كمبوديا بعض الواردات.

والأربعاء، طردت تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه بعدما فقد جندي تايلاندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظلّ احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.

وقال مصدر حكومي كمبودي، إنّ أعمال العنف تجدّدت صباح الخميس بالقرب من معبدين على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية وأودار مينشي الكمبودية، بحسب فرانس برس.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، في بيان إنّ "الجيش التايلاندي انتهك سلامة أراضي مملكة كمبوديا بشنّه هجومًا مسلّحًا على القوات الكمبودية المتمركزة للدفاع عن أراضيها السيادية".

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وأضافت "ردًّا على ذلك، مارست القوات المسلحة الكمبودية حقّها المشروع في الدفاع عن النفس، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي، لصدّ التوغّل التايلاندي وحماية سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها".

بالمقابل، أعلن الجيش التايلاندي أنّ القتال بدأ قرابة الساعة الـ7,35 الـ(00,35 بتوقيت غرينيتش) عندما سمعت وحدة تحرس معبد تاموين طائرة دون طيار كمبودية تحلّق في السماء.

وأضاف الجيش أنّه على الإثر اقترب من السياج الشائك الحدودي بين البلدين ستة جنود كمبوديين مسلّحين، أحدهم يحمل قذيفة صاروخية.

وبحسب الجيش التايلاندي فقد صاح عدد من عناصره محذّرين العسكريين الكمبوديين الستة من الاقتراب، لكن ما هي إلا الساعة الـ8,20 حتى أطلقت القوات الكمبودية النار باتجاه الجانب الشرقي من المعبد، على بُعد حوالي 200 متر من القاعدة التايلاندية.