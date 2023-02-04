مايكروسوفت تؤكد هجوم "الأرواح المقدسة" الإيرانية على "شارلي إيبدو"
قالت شركة "مايكروسوفت" العملاقة للكمبيوتر، الجمعة، إن مجموعة مرتبطة بإيران تقف وراء هجوم إلكتروني حديث على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، تم تنفيذه بعد مسابقة رسوم كاريكاتورية اعتُبرت مهينة للمرشد علي خامنئي.
ويقدم هؤلاء المتسللون الإلكترونيون أنفسهم باسم "الأرواح المقدسة"، لكنّ الأمر يتعلق في الواقع بشركة الأمن السيبراني الإيرانية "إمينيت باسارغاد" التي تسميها مايكروسوفت "نيبتونيوم"، وفق ما كتب كلينت واتس، أحد مسؤولي الشركة الأمريكية في منشور على مدونة.
وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أعلنت مجموعة "الأرواح المقدسة" أنها حصلت على البيانات الشخصيّة لأكثر من 200 ألف من مشتركي "شارلي إيبدو" وعملائها، ونشرت عيّنة منها.
وعرضت المجموعة بيع تلك المعلومات مقابل 20 بيتكوين، أي حوالى 340 ألف دولار في ذلك الوقت، وفقا لمايكروسوفت.
وقالت مايكروسوفت: "أيًّا يكُن الرأي في الخيارات التحريرية لصحيفة شارلي إيبدو، فإن نشر البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من عملائها يشكل تهديدا خطيرا".
وكانت الصحيفة نشرت رسوما كاريكاتورية لخامنئي، أعلى شخصية سياسية ودينية في إيران، في إطار مسابقة أقامتها دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر في أعقاب وفاة الشابّة مهسا أميني إثر توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للّباس.