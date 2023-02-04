مايكروسوفت تؤكد هجوم "الأرواح المقدسة" الإيرانية على "شارلي إيبدو"

وفي أوائل كانون الثاني/يناير، أعلنت مجموعة "الأرواح المقدسة" أنها حصلت على البيانات الشخصيّة لأكثر من 200 ألف من مشتركي "شارلي إيبدو" وعملائها، ونشرت عيّنة منها.

وعرضت المجموعة بيع تلك المعلومات مقابل 20 بيتكوين، أي حوالى 340 ألف دولار في ذلك الوقت، وفقا لمايكروسوفت.

وقالت مايكروسوفت: "أيًّا يكُن الرأي في الخيارات التحريرية لصحيفة شارلي إيبدو، فإن نشر البيانات الشخصية لعشرات الآلاف من عملائها يشكل تهديدا خطيرا".