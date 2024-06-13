بوساطة عُمانية.. إطلاق سراح فرنسي كان معتقلاً في إيران
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إطلاق سراح المواطن الفرنسي لوي أرنو الذي كان محتجزاً في إيران، بعد وساطة ناجحة من سلطنة عُمان.
ويعدّ أرنو واحداً من 4 فرنسيين معتقلين في إيران، منذ عام 2022، وحُكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات.
وكان أرنو معتقلاً في سجن "إيفين" سيء السمعة بالعاصمة طهران، ويمثل الإعلان عن إطلاق سراحه "حدثاً إيجابياً نادراً" بين فرنسا وإيران.
وقال ماكرون في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة "إكس": "لوي أرنو حر. سيكون في فرنسا غداً بعد اعتقال طويل في إيران".
وأشاد الرئيس الفرنسي بالوساطة العمانية التي قادت لإطلاق سراح المواطن الفرنسي، قائلاً: "أشكر أصدقاءنا العمانيين وجميع الذين عملوا على تحقيق هذه النتيجة السعيدة".
وأضاف: "أفكر هذا المساء أيضاً في سيسيل وجاك وأوليفييه (المعتقلين الباقين). وأدعو إيران إلى إطلاق سراحهم دون تأخير".
علاقات متدهورة
وتدهورت العلاقات الثنائية، في الأشهر القليلة الماضية، مع احتجاز طهران للفرنسيين الأربعة، فيما تعتبرها باريس اعتقالات تعسفية تعادل احتجاز دولة لرهائن.
وتشعر فرنسا بقلق متزايد إزاء أنشطة إيران في المنطقة وتقدم برنامجها النووي، وفق "رويترز".
وألقى الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات الماضية القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم على خلفية تهم تتعلق بالتجسس والأمن.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.
وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية.