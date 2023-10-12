البيت الأبيض: حماس تحتجز عددًا قليلاً من مواطنينا كرهائن‎

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رهائن عقب الهجوم الدامي على إسرائيل " قليل جدًا".

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين: "الآن، نعتقد أن عدد الذين نعرف أنهم رهائن، أو نعتقد أنهم كذلك هو عدد قليل، صغير جدًا، أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الثلاثاء، أن 14 أمريكيًا - على الأقل - قُتلوا خلال هجوم حماس، يوم السبت.