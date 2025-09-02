بين الفتور والتعاون.. هل تعيد زيارة وفد الكونغرس تنشيط العلاقات مع تونس؟

أثارت الزيارة، التي أداها وفد من الكونغرس الأمريكي، إلى تونس تساؤلات حول دلالاتها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع تصريحات للنائب في الكونغرس، جو ويلسون، هاجم فيها الرئيس قيس سعيّد وأثارت سيلاً من الانتقادات في تونس.

وأجرى الوفد، الذي شمل رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية، مايك لولر، وعضو لجنة الخدمات المالية ريتشي توريس، محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي.

أهداف أوسع

وخلال المحادثات أكد المسؤولون التونسيون والوفد الأمريكي ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين تونس وواشنطن، وأيضاً الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وذلك في وقت تصاعدت فيه وتيرة الانتقادات لتصريحات سيناتور بالكونغرس هو جو ويلسون الذي وصف الرئيس قيس سعيد بـ "الطاغية".

لكن المحلل السياسي التونسي، هشام الحاجي، نفى ارتباط هذه الزيارة بتصريحات ويلسون، مبينا بأنها "اندرجت ضمن زيارة قام بها الوفد إلى المنطقة، ولا أعتقد أن لھا علاقة مباشرة بانتقادات السيناتور جو ويلسن حتى وإن كان الوفد تأثر بمضمون ھذه الانتقادات".

وأضاف الحاجي في تصريح لـ "إرم نيوز" قائلا: "أعتقد أن للزيارة أھدافا أوسع في ظل وجود متغيرين ھامين ھما الفتور الملحوظ بين تونس وواشنطن في الأشھر الماضية والترتيبات التي يقع الإعداد لھا للمنطقة علاوة على وجود انطباع بأن العلاقة بين تونس وواشنطن تسير بنسقين متباينين: بطء واختلاف في الجانب السياسي ونشاط واضح في مستوى التعاون العسكري والأمني".

وشدد على أن "هذه الزيارة من الممكن أن تسھم في إعادة تنشيط العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية".

تطوير متسارع للعلاقات

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه تونس أزمة بين الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، وهي أزمة دفعت نواباً مثل ويلسون إلى توجيه انتقادات حادّة لسعيد، لكنها انتقادات رفضها الاتحاد والكثير من الأحزاب السياسي في تونس مثل حركة الشعب والتيار الشعبي.

واعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، أن "الفترة الماضية شهدت تنشيطاً قوياً للعلاقات بين تونس والولايات المتحدة، على الرغم من الدعوات الجانبية لتجميد المساعدات وحجبها عن تونس وهي دعوات تصدر عن نواب بالكونغرس أو مجلس النواب مرتبطين بلوبيات ما يعني أن تلك الدعوات تظلّ مجرد تصريحات".

وتابع العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "من تجليات التطوير المتسارع للعلاقات بين تونس والولايات المتحدة نجد صفقة الصواريخ جافلين وهي صفقة تشمل 184 صاروخا ستقتنيها تونس، وما يمثله ذلك من خطوة نحو تحديث قدراتها".

وشدد على أن "العلاقات بين تونس والولايات المتحدة تمر بفترة جيدة، خاصة أنه لا يوجد انسياق رسمي في واشنطن نحو دعوات ويلسون أو غيره من أجل حجب المساعدات والتمويلات عن تونس" بحسب تعبيره.