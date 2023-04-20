زيلينسكي: حان وقت دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن "الوقت حان" لدعوة كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في كييف: "الآن فيما تدعم غالبية الأشخاص في دول الناتو وغالبية الأوكرانيين انضمام بلدنا إلى التحالف، حان الوقت لاتخاذ القرار الملائم".

ودعا الرئيس الأوكراني الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لمساعدة كييف على "تجاوز تحفظات" بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي: "وجّهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلّق بإيصال أسلحة معيّنة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات".