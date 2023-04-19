كيم جونع أون يأمر بإطلاق أول قمر اصطناعي تجسسي

لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته "الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي"، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق.

وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا إلى نشر عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة.

وقال كيم جونغ أون، إن "الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري، مهمة أساسية يجب إنجازها لمواجهة ما وصفه تهديدات وعدوان سيول وواشنطن".