"خطير وتحريضي".. بريطانيا تندد بخطاب ماسك في تجمع اليمين المتطرف

نددت الحكومة البريطانية الاثنين بما وصفته بأنه "خطاب خطير وتحريضي" استخدمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال تظاهرة ضمت ما بين 110 و150 ألف شخص في لندن السبت بدعوة من اليمين المتطرف، بحسب فرانس برس.

وقال ماسك الذي تحدث عبر الفيديو خلال هذه التظاهرة الضخمة "سواء اخترتم العنف أم لا، سيأتيكم العنف.. إما أن تقاوموا وإما تُقتلوا".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إن "الخطاب خطير وتحريضي بشكل واضح... إنه يهدد بالعنف. إنه يهدد بالترهيب في شوارعنا".