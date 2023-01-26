بسبب خطة نتنياهو.. أول شركة للتكنولوجيا الفائقة تسحب أموالها من إسرائيل
تسببت خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بانسحاب أول شركة للتكنولوجيا الفائقة من السوق الإسرائيلية، وذلك بالرغم من تأكيد نتنياهو أن الخطة لن تضر بالاقتصاد.
وأكدت إينات جاز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (Papaya Global)، الخميس، سحب كل أموال الشركة من إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك بسبب المخاطر الاقتصادية لخطة الإصلاحات القضائية الخاصة بائتلاف نتنياهو.
وقالت جاز عبر "تويتر": "بعد تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأنه مصمم على تمرير إصلاحات من شأنها الإضرار بالديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارا تجاريا في Papaya Global لسحب جميع أموال الشركة من إسرائيل".
وأضافت جاز: "في الإصلاح الناشئ ليس هناك من يقين أننا نستطيع إجراء نشاط اقتصادي دولي من إسرائيل. هذه خطوة تجارية مؤلمة، لكنها ضرورية".
وشركة (Papaya Global) هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، ويعمل بها ما يقرب من 750 شخصا حول العالم، وتقدم المساعدة للشركات لتجاوز التحديات الجيوسياسية والازدهار والنمو، وذلك عبر الاستعانة بخبرات التوظيف العالمية وتكنولوجيا إدارة كشوف المرتبات.
وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "من غير الواضح كيف تنوي الشركة سحب أموالها من إسرائيل"، مشيرة إلى أن مديرة الشركة هي إحدى أبرز الشخصيات المشاركة بالمظاهرات التي تنطلق ضد خطة الإصلاحات القضائية.
وأضافت الصحيفة العبرية: "إينات جاز هي واحدة من المعارضين البارزين للإصلاح الواضح، وكانت حتى واحدة من المتحدثين الرئيسيين في آخر مظاهرة كبيرة جرت في شارع كابلان بتل أبيب ليلة السبت الماضي".
وتسببت خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو بجدل كبير، وتسببت أيضا بخروج آلاف الإسرائيليين بمظاهرات ضد الحكومة، وسط اتهامات للخطة بالعمل على تشديد السيطرة السياسية على القضاء.
والأربعاء، قال نتنياهو، إن "خطته للإصلاح القضائي لن تضر باقتصاد إسرائيل".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "سمعت مخاوف بشأن تأثير الإصلاح القضائي على مرونتنا الاقتصادية، لكن العكس هو الصحيح، الخطة ستعزز الاقتصاد".