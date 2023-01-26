بسبب خطة نتنياهو.. أول شركة للتكنولوجيا الفائقة تسحب أموالها من إسرائيل

تسببت خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بانسحاب أول شركة للتكنولوجيا الفائقة من السوق الإسرائيلية، وذلك بالرغم من تأكيد نتنياهو أن الخطة لن تضر بالاقتصاد.

وأكدت إينات جاز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة (Papaya Global)، الخميس، سحب كل أموال الشركة من إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك بسبب المخاطر الاقتصادية لخطة الإصلاحات القضائية الخاصة بائتلاف نتنياهو.

وقالت جاز عبر "تويتر": "بعد تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو بأنه مصمم على تمرير إصلاحات من شأنها الإضرار بالديمقراطية والاقتصاد، اتخذنا قرارا تجاريا في Papaya Global لسحب جميع أموال الشركة من إسرائيل".

وأضافت جاز: "في الإصلاح الناشئ ليس هناك من يقين أننا نستطيع إجراء نشاط اقتصادي دولي من إسرائيل. هذه خطوة تجارية مؤلمة، لكنها ضرورية".

وشركة (Papaya Global) هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، ويعمل بها ما يقرب من 750 شخصا حول العالم، وتقدم المساعدة للشركات لتجاوز التحديات الجيوسياسية والازدهار والنمو، وذلك عبر الاستعانة بخبرات التوظيف العالمية وتكنولوجيا إدارة كشوف المرتبات.