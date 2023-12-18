بوركينا فاسو.. الرئيس الانتقالي يجري تعديلًا وزاريًّا

أجرى الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، تعديلا وزاريًّا شمل بشكل رئيس ثلاث وزارات، أبرزها وزارة الخارجية.

ويشير مرسوم التعديل الوزاري الذي تمت قراءته على راديو وتلفزيون بوركينا فاسو إلى أن جان ماري كاراموجو تراوري، الوزير المنتدب السابق المسؤول عن التعاون الإقليمي، أصبح الآن وزيرًا للخارجية بدلاً من أوليفيا روامبا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين.

كما تم تعيين ستيلا كابري وزيرة منتدبة مكلفة بالتعاون الإقليمي. ويتولى يعقوب زابري وزارة الطاقة والمناجم والمحاجر خلفا لسيمون بيار بوسيم، فيما يعين جاك سوستين دينغارا الكاتب العام السابق للحكومة وزيرا للتربية الوطنية.

واحتفظ الوزراء الآخرون بمناصبهم، وبقي عدد أعضاء الحكومة الذي كان 24 على حاله.

وتم تعيين ماتياس تراوري، الأمين العام السابق للرئاسة، أمينًا عامًا للحكومة. وفي هذه الحكومة الجديدة، هناك ثلاثة وزراء دولة، وهم وزراء الدفاع والخدمة المدنية والاتصالات.

ويعد هذا التعديل الوزاري الرابع الذي يجريه الكابتن إبراهيم تراوري منذ توليه السلطة في 30 سبتمبر 2022.

وخلال توليه السلطة كان تراوري لا يتجاوز 34 عاما من عمره، وهو ما جعل منه أصغر رئيس دولة في العالم.

وتُتهم هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بالموالاة لروسيا بشكل كبير فقد نشرت مجموعة "أول أيز أون فاغنر"، دراسة عن بوركينا فاسو تكشف تزايد النفوذ الروسي.

وأشارت المجموعة البحثية مفتوحة المصدر التي توثق النفوذ الروسي في أفريقيا، إلى تسارع الوجود الروسي في واغادوغو، التي وضعت نفسها تحت إشراف موسكو، منذ انعقاد القمة الروسية الأفريقية في سانت بطرسبرج في يوليو الماضي.

وأوضح تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه في 10 نوفمبر الماضي، شوهد حوالي عشرين رجلاً يرتدون الزي العسكري الروسي في مطار واغادوغو.

وأشارت مجلة "جون افريك" منذ ذلك الحين إلى أنهم يقيمون في فندق لانكستر في منطقة واجا 2000، وأن مهمتهم كانت حماية الكابتن إبراهيم تراوري.