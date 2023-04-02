وزير خارجية اليابان في الصين.. بحث عن تفاهم وسط تصاعد التوترات

ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ملفات إقليمية وأمنية خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشين قانغ، اليوم الأحد، في زيارة يجريها لبكين هي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من 3 أعوام.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه البلدان إلى إيجاد أرضية مشتركة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وعبر هاياشي، عن قلق اليابان العميق إزاء تزايد النشاط العسكري الصيني، بما في ذلك تقارب بكين مع روسيا ووجودها في بحر الصين الشرقي.

وقال: "أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار بشأن ملفات منها الأمن القومي"، مضيفا أنه تحدث إلى تشين، عن "أهمية ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأشار الوزير الياباني، إلى أنه على الرغم من أن اليابان والصين لديهما خلافاتهما فإنهما اتفقتا على استئناف محادثات ثلاثية مع كوريا الجنوبية، ووصف الاتفاق على ذلك خلال اجتماعه مع تشين، بأنه "إنجاز مهم".