تقرير أمريكي: التكنولوجيا الصينية ساعدت روسيا بحربها ضد أوكرانيا

كشف تقرير استخباري أمريكي نشرته صحيفة "تايمز أنديا" الأمريكية، اليوم السبت، أن التكنولوجيا الصينية تساعد في حرب روسيا على أوكرانيا، وهو ما نفته بكين بشكل قاطع.

ويوم أمس الجمعة، ردت الحكومة الصينية على التقرير الأمريكي مدافعة عن تعاملاتها مع روسيا واصفة التعاون الاقتصادي والتجاري بالطبيعي.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت حكومة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" من عواقب غير محددة إذا دعمت المجهود الحربي للكرملين.

واستشهد التقرير الاستخباري الأمريكي، ببيانات الجمارك الروسية التي أظهرت أن المتعاقدين العسكريين الصينيين التابعين للدولة قدموا معدات ملاحية وأجزاء طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وسلعًا أخرى.

لكن التقرير الأمريكي لم يذكر ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتقامي من قبل واشنطن.