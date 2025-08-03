يشمل 1200 مدني وعسكري.. تبادل مرتقب للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع روسيا لتبادل أسرى الحرب، كانت موسكو قد ألمحت إليه في وقت سابق.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "إكس"، إن العمل جارٍ على قائمة تضم 1200 اسم؛ وكان المفاوضون الروس قد ذكروا هذا الرقم خلال محادثات مباشرة مع نظرائهم الأوكرانيين في إسطنبول يوم 23 يوليو/تموز، بينما لم تكن أوكرانيا قد أعلنت عن رقم محدد آنذاك.

وأوضح زيلينسكي، عقب اجتماع عقده مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف، أن الاتفاق يشمل تبادل مدنيين إلى جانب الجنود، مضيفًا أن التحضيرات جارية لعقد لقاء جديد مع الجانب الروسي، دون تحديد موعد دقيق.

وفي نهاية يوليو/تموز، ذكر زيلينسكي أن إجمالي من تمّت إعادتهم إلى أوكرانيا من الأسر الروسي منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022 بلغ 5857 شخصًا، في حين أُفرج عن 555 آخرين خارج إطار صفقات التبادل، وفق ما نشره عبر منصة "إكس".

وكان آخر تبادل للأسرى قد جرى في يوليو/تموز، في إطار اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في إسطنبول نهاية يونيو/حزيران، ويقضي بتبادل 1200 أسير من كل طرف.

ويظل العدد الإجمالي للأسرى لدى الجانبين غير معروف ويتغير باستمرار، في ظل تكرار عمليات التبادل وتكتم الطرفين على تفاصيل بعض الملفات.