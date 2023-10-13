توجس لبناني من نشوب الحرب وتكلفة الأمان الباهظة

لم يبدد "الالتزام بقواعد الاشتباك"، الذي يبدو أنه لا يزال ساريا على الحدود في جنوب لبنان، هواجس سكان المناطق الحدودية، الذين عاشوا تكرارا مآسي الحروب وويلاتها.

ونزحت أعداد منهم غداة تدهور الوضع على جانبي الحدود، لاسيما من البلدات التي تم استهدافها بالقصف الإسرائيلي، لكل أسبابه في النزوح، حيث أصبح يشكل "ترفا" في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يعيشها نحو 80% من اللبنانيين.

نزحت مريم من بلدتها الحدودية إلى بيروت، برفقة عائلتي شقيقها وشقيقتها، وأقامت عند أقرباء لها.

تقول لـ"إرم نيوز": "نزلنا حتى ما نعيش اللي عشناه بعدوان تموز 2006.. عشنا الحرب بكل تفاصيلها وعانينا كتير، وما فينا نرجع نعيشها".

وتشير إلى تخوف العائلات، وخاصة التي لديها أطفال، أو كبار في السن أو مرضى تلزمهم الأدوية والرعاية الطبية الدائمة، من عدم تأمين مستلزماتهم إذا اندلعت الحرب.

تتحسر مريم على المواسم الزراعية في بلدتها، التي قد تهدر نتيجة هذا النزوح لاسيما محاصيل التبغ التي يعمل على إنتاجها المزارعون طيلة أيام السنة، وهي لا تزال بعد في المنازل ولم تسلم إلى "الريجي" إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، وبالتالي فهي مهددة بالتلف.

تضيف: "الناس تركت الدخان ببيوتها ولم تسأل، المهم النجاة"، متأملة العودة القريبة لجني موسم الزيتون.

وصف "شي"، وهو أستاذ تعليم ثانوي، الوضع بأنه "حذر ويشوبه القلق"، وهو لم ينزح من بلدته، فهي ليست محاذية مباشرة للخط الحدودي الذي يشهد عمليات عسكرية.

يقول لـ"إرم نيوز"، إن "الناس مترددة في أن تترك منازلها، فليست لديها قدرات مادية لاستئجار منازل في مناطق أكثر أمانا، كما أن هناك خشية من ترك الممتلكات والأرزاق رغم حياة الخوف التي يعيشونها".

ويواصل حسن منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" البحث عن شقق للإيجار خارج نطاق الجنوب وبيروت معا، وهدفه شقق في مناطق الجبل اللبناني القريبة من بيروت، لتأمين عائلات أشقائه وشقيقاته، مستحضرا "عدوان تموز"، الذي وسع استهدافاته في طول لبنان وعرضه.

لكن مقدرات الحيز الأخير من عام 2023 لا تشبه مثيلاتها في 2006، لجهة القدرة الاقتصادية على تسديد إيجارات مرتفعة، أو حتى بسبب توفر المسكن الشاغر، الذي شغله النزوح السوري تباعا منذ عام 2011.