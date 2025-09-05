القضاء الأمريكي يوقف إنهاء الحماية القانونية لمليون مهاجر

أوقف القضاء الأمريكي، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، القاضي بإنهاء الحماية القانونية لحوالي 1.1 مليون شخص من فنزويلا وهايتي.

وفي وقت سابق الأحد الماضي، أوقفت محكمة أمريكية، عملية ترحيل أكثر من 600 طفل قاصر من غواتيمالا، غير مصحوبين بذويهم، في انتكاسة جديدة لترامب وسياسته الصارمة ضد الهجرة.

وواجه هؤلاء الأطفال خطر الترحيل إلى بلادهم، بموجب شروط اتفاق مبرم بين أمريكا وغواتيمالا، بحسب ما كشفت عنه وثيقة قضائية من المحكمة الفيدرالية في واشنطن.

لكن حكم المحكمة، الذي صدر عقب شكوى طارئة قدمتها مجموعة للدفاع عن حقوق المهاجرين، أوقف مؤقتاً ترحيلهم لمدة 14 يوماً على الأقل، بحسب فرانس برس".

وكانت مجموعة "المركز الوطني لقانون الهجرة" قد انتقدت قرار إدارة ترامب بإعادة هؤلاء الأطفال، واتهمتها بـ "انتزاع أطفال ضعفاء وخائفين من أسرتهم ومحاولة إعادتهم إلى الخطر" خلال عطلة عيد العمال.





