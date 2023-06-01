الولايات المتحدة.. بدء محاكمة بشأن محاولة الصين إعادة مواطنين "قسراً"

بدأت في نيويورك الأربعاء أول محاكمة فيدرالية في الولايات المتحدة بشأن محاولات بكين المفترضة إعادة مواطنين قسراً إلى الصين في إطار حملة تُعرف باسم "عملية فوكس هانت".

والمستهدفون بالإعادة القسرية هم مواطنون صينيون مطلوبون للقضاء الصيني بتهم فساد، لكنّ واشنطن اتّهمت بكين "باستهداف معارضين سياسيين".

وقُدّم ثلاثة متّهمين للمحاكمة في بروكلين بتهمة إجبار مقيمين في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين حيث هم مطلوبون لارتكابهم جرائم مفترضة.

وتمّ توجيه الاتهام في هذه القضية عام 2020 إلى كلّ من مايكل مكماهون، وهو عنصر شرطة متقاعد من نيويورك يعمل محققاً خاصاً، ويونغ تشو من كوينز وكونغينغ زين من بروكلين.