روسيا ترحب بالمراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا الخميس، ترحيب بلادها بوجود مراقبين دوليين لتقييم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ17 من شهر آذار/مارس 2024.

وقالت بامفيلوفا في اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي: "يترتب علينا إعداد إجراءات أنشطة المراقبين الدوليين، نحن لا نرفضهم، ونتمنى أن تأتي العديد من الدول التي تربطنا بها علاقات ممتازة لتقييم ومراقبة الطريقة التي ستجرى بها انتخاباتنا".

وأشارت إلى أنه "سيتم النظر في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بالانتخابات، بحيث تكون على مدار 3 أيام".