روسيا تُدين "ازدواجية" المعايير الأمريكية بشأن سوريا وغزة
أدانت روسيا عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ازدواجية المعايير لدى واشنطن في تعاملها مع سوريا وحرب غزة.
وقال المندوب الروسي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "يحاول زملاؤنا الأمريكيون تبييض إرهابيي هيئة تحرير الشام المدرجين على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كإرهابيين، الذين يسيطرون على إدلب، ويدينون سلطات دمشق وحلفاءها".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية الإسرائيلية اللاإنسانية والدموية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وضد حركة حماس، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، على أنها حرب ضد الإرهاب، وأن إسرائيل تمارس حق الدفاع عن النفس".
وأشار المندوب الروسي إلى أن التدخل الأمريكي في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب لا يزال يلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار للغاية، ومضى قائلًا: "في هذا الوضع برمته، تتجلى معايير واشنطن المزدوجة الصارخة بوضوح".