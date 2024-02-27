روسيا تُدين "ازدواجية" المعايير الأمريكية بشأن سوريا وغزة

أدانت روسيا عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ازدواجية المعايير لدى واشنطن في تعاملها مع سوريا وحرب غزة.

وقال المندوب الروسي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء: "يحاول زملاؤنا الأمريكيون تبييض إرهابيي هيئة تحرير الشام المدرجين على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كإرهابيين، الذين يسيطرون على إدلب، ويدينون سلطات دمشق وحلفاءها".