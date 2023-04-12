ائتلاف نتنياهو يترنح بين واقعية العسكريين ومطالب السياسيين

ويتعمق الصراع بين الجانبين بسبب معارضة القادة العسكريين خطة إصلاح القضاء، حيث كان لهم دور حاسم بدفع رئيس الوزراء للتراجع عن الخطة، والإعلان عن تجميدها بشكل مؤقت، على الرغم من رفض شركائه بالحكومة ذلك.

وأدى اضطراب قطاعات كبيرة من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بسبب رفضهم للخطة القضائية، وموقف وزير الدفاع يوآف غالانت منها، إلى إجبار نتنياهو وشركائه اليمينيين على القبول بتجميد الخطة لعدة أشهر.

مهاجمة نتنياهو

وشن وزير الأمن القومي، زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، هجوماً على نتنياهو، وذلك بسبب قرار منع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال الأيام المقبلة، واصفاً ذلك بـ"الخطأ الفادح".

وقال بن غفير: "قرار رئيس الوزراء بإغلاق الحرم القدسي في وجه اليهود بسبب موجة الإرهاب خطأ فادح لن يجلب السلام، بل قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.