ائتلاف نتنياهو يترنح بين واقعية العسكريين ومطالب السياسيين
يترنح الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، بين واقعية القادة العسكريين في التعامل مع التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل على مختلف الجبهات، ومطالب السياسيين التي تهدف لتحقيق وعودهم الانتخابية، خاصة في الملف الأمني.
ويخوض شركاء نتنياهو صراعاً مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، ظهر في رفضهم لقرار منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، واعتراضهم على طريقة الرد الإسرائيلي على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ولبنان وسوريا.
ويتعمق الصراع بين الجانبين بسبب معارضة القادة العسكريين خطة إصلاح القضاء، حيث كان لهم دور حاسم بدفع رئيس الوزراء للتراجع عن الخطة، والإعلان عن تجميدها بشكل مؤقت، على الرغم من رفض شركائه بالحكومة ذلك.
وأدى اضطراب قطاعات كبيرة من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بسبب رفضهم للخطة القضائية، وموقف وزير الدفاع يوآف غالانت منها، إلى إجبار نتنياهو وشركائه اليمينيين على القبول بتجميد الخطة لعدة أشهر.
مهاجمة نتنياهو
وشن وزير الأمن القومي، زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، هجوماً على نتنياهو، وذلك بسبب قرار منع اقتحام المستوطنين للأقصى خلال الأيام المقبلة، واصفاً ذلك بـ"الخطأ الفادح".
وقال بن غفير: "قرار رئيس الوزراء بإغلاق الحرم القدسي في وجه اليهود بسبب موجة الإرهاب خطأ فادح لن يجلب السلام، بل قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأوضحت الصحيفة أن "بن غفير عارض بشدة خلال مناقشة مغلقة، موقف رؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الحرم القدسي، بمن فيهم وزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وغيرهم".
وسبق ذلك تصريحات لبن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عبرا خلالها عن رفضهما طريقة تعامل العسكريين مع الأحداث الأمنية، فيما أشارت تقارير عبرية إلى أن الوزيرين اكتشفا أن الاجتماعات الأمنية للحكومة لا تخدمهما سياسياً.
وتعرض الوزيران لانتقادات حادة من اليمين بسبب عدم تحقيق أي من وعودهما الانتخابية، وعدم تأثيرهما على قرارات الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل التأثير الواضح للمؤسستين الأمنية والعسكرية على تلك القرارات.
خلافات كبيرة
ويرى المحلل السياسي، حاتم أبو زايدة، أن "إسرائيل محاطة بالكثير من المخاطر الأمنية بسبب حكومة نتنياهو اليمينية، إلا أن أكثرها خطورة على الإطلاق هو الصراع غير المسبوق بين المستويين السياسي والعسكري".
وأوضح أبو زايدة، لـ "إرم نيوز"، أن "هناك خلافات كبيرة بين السياسيين والعسكريين بمختلف الملفات، فالمؤسسة العسكرية تدرك أن سياسة الأحزاب اليمينية تزيد من المخاطر الأمنية المحيطة بإسرائيل".
وأضاف: "يخشى العسكريون أن تؤدي سياسات الأحزاب اليمينية لدخول إسرائيل حربا شاملة على جبهات متعددة، الأمر الذي يدفعهم للضغط على نتنياهو، لتقليص نفوذ تلك الأحزاب في القرارات الحساسة والاستراتيجية".
وأشار أبو زايدة إلى أن "قادة اليمين الإسرائيلي، أمثال بن غفير وسموتريتش، ليس لديهم خبرات عسكرية أو أمنية، الأمر الذي يصعب عليهم التعامل مع الملف الأمني، ويحول دون تحقيق وعودهم الانتخابية"، وفق تقديره.
وتابع: "الأحزاب اليمينية تسعى لتطبيق برنامجها الانتخابي دون الاكتراث بتحذيرات القادة العسكريين، وهي مصرة على تطبيق برنامجها في ما يتعلق بحسم الصراع مع الفلسطينيين بغض النظر عن التداعيات الأمنية لذلك".
وبين المحلل السياسي أن "نتنياهو يسعى لإدارة الصراع بين العسكريين والسياسيين للحيلولة دون انهيار ائتلافه الحكومي، كما أن خبرته السياسية والأمنية تحتم عليه التعامل بجدية مع تحذيرات قادة الجيش الإسرائيلي".
مكاسب عسكرية
ويرى المحلل السياسي أيمن يوسف أن "الصراع الدائر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل يسير لصالح العسكريين"، مبيناً أن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحوا في فرض رؤيتهم على رئيس الوزراء.
وأوضح يوسف، لـ"إرم نيوز"، أن "ذلك بسبب واقعية القادة العسكريين والأمنيين الذين يضعون الخطط ويجرون المشاورات بناءً على المعطيات الأمنية والتحديات التي تواجه إسرائيل، دون الاكتراث بالمكاسب السياسية".
وأشار إلى أن "ذلك أدى لخلافات بين نتنياهو وشركائه اليمينيين، وقد يؤدي إلى زيادة حدة تلك الخلافات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زيادة ضغط الجمهور اليميني على وزراء الحكومة بشأن وعودهم الانتخابية".
واستدرك: "لكن بتقديري لن يؤدي ذلك لانهيار الائتلاف الحكومي، خاصة في ظل حاجة نتنياهو للأحزاب اليمينية لإنقاذ نفسه من المحاكمة، في حين يحتاج إليه القادة اليمينيون للبقاء بالحكم وعدم الذهاب لانتخابات جديدة للكنيست".
وتابع يوسف: "الأحزاب اليمينية تدرك أنها لن تحقق النجاح في أي انتخابات جديدة للكنيست، كما أن قادتها يدركون أنه لن تكون لهم فرصة جديدة للجلوس على طاولة الحكومة، الأمر الذي يدفعهم للتمسك بالائتلاف الحالي".
وبين أن "نتنياهو يستفيد من الصراع بين الجانبين في كبح جماح مخططات شركائه اليمينيين، وهو الأمر الذي ساعده في اتخاذ قرار تجميد الخطة القضائية بعد موقف غالانت منها، وفي المماطلة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقيات الائتلافية".
أهداف سياسية
ويرى المحلل السياسي باسم الزبيدي أن "الأحزاب اليمينية تؤمن بضرورة تفجير الأوضاع الأمنية والهيمنة على الوضع الداخلي في إسرائيل لتحقيق أهدافها السياسية"، مبيناً أنها تتجاهل التحذيرات الأمنية والعسكرية.
وأوضح الزبيدي، لـ"إرم نيوز"، أنه "بالرغم من قوة اليمين في حكومة نتنياهو، وقدرته على إسقاط الائتلاف الحالي، فإن المؤسستين العسكرية والأمنية استطاعتا فرض قراراتهما على رئيس الوزراء، ومنعتا أي تصعيد أمني".
وبين الزبيدي أن "الأحزاب اليمينية، بالرغم من رفضها سياسات نتنياهو، فإنها تكتفي حتى اللحظة بتوجيه انتقادات غير مباشرة له، الأمر الذي يعكس عدم رغبتها في تفكيك الائتلاف الحكومي"، حسب تقديره.
وأكد الزبيدي أن "الصراع الدائر بين العسكريين والسياسيين يؤثر سلباً على الوضع الداخلي والخارجي لإسرائيل، وعلى صورة حكومة نتنياهو أمام المجتمع الدولي، لكنه سيحول دون تمرير اليمين الإسرائيلي لمخططاته".
واستكمل: "سينتهي هذا الصراع بانتصار العسكريين، وهو الأمر الذي ظهر جلياً عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بسبب تحذيراته العلنية من الخطة القضائية، لكنه أُجبر لاحقاً على إعادته لمنصبه"، في إشارة إلى أن ذلك تم بضغط من قيادة الجيش الإسرائيلي.