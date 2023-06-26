لتحديد أسباب الانفجار.. فتح تحقيق حول كارثة الغواصة "تيتان"‎

أعلن خفر السواحل الأمريكي، الأحد، فتح تحقيق لتحديد أسباب انفجار الغواصة "تيتان" التي لقي 5 من ركابها حتفهم أثناء غوصهم باتجاه حطام السفينة "تايتانيك".

وقال جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق)، إن "هدفي الأساس هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كل أنحاء العالم".

وأضاف أن العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلة بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث".

كذلك، سيتمكن التحقيق الأمريكي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أي ملاحقات قانونية محتملة.

والسبت فتحت السلطات الكنديّة أيضًا تحقيقًا في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان" التي أطلق اختفاؤها، قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها 5 أشخاص، عمليّة بحث شاركت فيها دول عدة.