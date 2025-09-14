logo
العالم

زيلينسكي يطالب الحلفاء بعدم "البحث عن ذرائع" لتجنب العقوبات على روسيا

زيلينسكي يطالب الحلفاء بعدم "البحث عن ذرائع" لتجنب العقوبات على روسيا
زيلينسكي خلال اجتماع مع وزيرة خارجية بريطانيا المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على التوقف عن شراء النفط الروسي وعدم "البحث عن ذرائع" لتجنب العقوبات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات إلا عندما يوافق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي على الأمر نفسه.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه في منصة "إكس": "أحث جميع الشركاء على الكف عن البحث عن أعذار لعدم فرض عقوبات، أوروبا والولايات المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين".

وأضاف: "يجب تقليل استهلاك النفط الروسي، وهذا سيقلل بالتأكيد من قدرة روسيا على القتال. يمكننا أن نسمع موقف الولايات المتحدة، وهذا الموقف يجب أن يسمعه الجميع الذين ما زالوا يختارون الإمدادات من روسيا بدلا من الشركاء الآخرين".

أخبار ذات علاقة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يتهم روسيا بتصعيد الحرب ويطالب الغرب بالتحرك الفوري

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC