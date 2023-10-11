بينها بنوك ومسجد.. إسرائيل تكشف مواقع غاراتها الصباحية على غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، عن غارات جرى شنّها على عدد من الأهداف التابعة لحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي، خلال ساعات الصباح الباكر.

وقال أدرعي في تغريدة له على منصة إكس "تويتر سابقًا": إن "عشرات الطائرات الحربية أغارت على أكثر من 80 هدفًا في منطقة بيت حانون".

وأضاف: "أغارت الطائرات على فرعيْ بنك تستخدمهما "حماس" لتمويل نشاطاتها الإرهابية في القطاع، ونفق إرهابي تحت الأرض ومقرَّيْ قيادة استخدمها حماس لتوجيه الإرهاب."