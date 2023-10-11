بينها بنوك ومسجد.. إسرائيل تكشف مواقع غاراتها الصباحية على غزة
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، عن غارات جرى شنّها على عدد من الأهداف التابعة لحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي، خلال ساعات الصباح الباكر.
وقال أدرعي في تغريدة له على منصة إكس "تويتر سابقًا": إن "عشرات الطائرات الحربية أغارت على أكثر من 80 هدفًا في منطقة بيت حانون".
وأضاف: "أغارت الطائرات على فرعيْ بنك تستخدمهما "حماس" لتمويل نشاطاتها الإرهابية في القطاع، ونفق إرهابي تحت الأرض ومقرَّيْ قيادة استخدمها حماس لتوجيه الإرهاب."
وأضاف أن "جيش الدفاع أغار على مجمَّعَيْن عسكريَّيْن لحماس في وسط القطاع يستخدمها التنظيم للتدريب وإنتاج وتخزين الأسلحة. كما تم استهداف بنية تحتية عسكرية داخل منزل ناشط في القوة البحرية لحماس كان يحتوي على مستودع أسلحة للتنظيم بالاضافة إلى مقر قيادة استخدمتها القوة الصاروخية للجهاد الإسلامي."
وتابع أدرعي: "استهدفت الطائرات الحربية بنى عسكرية ومن بينها بنية عسكرية كان يستخدمها المدعو لؤي قفيشة السجين السابق ومن مسؤولي فرع توجيه الإرهاب في الضفة في حماس. كما تم استهداف بنية إرهابية استخدمها الجهاد الإسلامي داخل مسجد لتخزين وسائل قتالية وجمع المخربين."
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء أيضًا، تدمير منظومة الرصد المتقدمة التي قامت حركة "حماس" بتطويرها لرصد الطائرات المسيرة فوق قطاع غزة.