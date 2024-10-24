متحديا الغرب.. الدوما يصادق على "الشراكة الاستراتيجية" مع كوريا الشمالية

صوّت مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الخميس، بالإجماع لصالح المصادقة على "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" مع كوريا الشمالية. وفق وكالة "فرانس برس".

ويأتي التصويت في مجلس الدوما في وقت تؤكد أطراف غربية امتلاكها أدلة على إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا.

وتم توقيع المعاهدة بين بيونغ يانغ وموسكو في يونيو/ حزيران، خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

زيلينسكي يستنجد

وقبل أيام طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بردود فعل "قوية" من الدول التي الحليفة لبلاده وذلك بعد تقارير تحدثت عن تدخل من كوريا الشمالية في الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقال زيلينسكي "توجد أدلة كافية من الأقمار الصناعية وأدلة مصورة تقطع بأن كوريا الشمالية لم ترسل معدات إلى روسيا فحسب، بل وأيضا جنودا لنشرهم".

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الغرب يحذر

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى حيازتهما أدلة على وجود "آلاف" الجنود الكوريين الشماليين في روسيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية: "لدينا الدليل على أن قوات كوريّة شمالية توجهت إلى روسيا".

وأكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن القوات الكورية الشمالية التي تتدرب حاليا في روسيا ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا، فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة"، بحسب وكالة "فرانس برس".