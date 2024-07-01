هل يتجنب ترامب المحاكمة بسلاح "الحصانة المطلقة"؟

تفصل المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة.

ويمكن لقرار المحكمة أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن، بحسب "فرانس برس".

وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيا فيما إذا كان من الممكن المضي قدما في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.

وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 آذار/مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي سينافس فيها مجددا الرئيس جو بايدن.

وكانت المحكمة قررت في 28 شباط/فبراير النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.

وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.

وعند سماع المرافعات في نيسان/أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".