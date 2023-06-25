نتنياهو: وضع اليد على الأراضي بشكل غير قانوني "أمر لا يمكن قبوله"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وضع اليد على الأراضي بشكل غير قانوني أمر لا يمكن قبوله، ويضر بدولة إسرائيل محليًا ودوليًا.

وأكد نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأحد، أن حكومته ستعمل بحزم ضد من يدعو ويحرض على الاستيطان بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

وكان وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، قد دعا المستوطنين، خلال زيارته أمس السبت لموقع استيطاني جديد شمال الضفة الغربية، إلى المسارعة في إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية على التلال، ووضع اليد عليها.

وتشهد مناطق الضفة الغربية في الآونة الأخيرة مزيدًا من البؤر الاستيطانية الجديدة، وسلب أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

من جهته، عقب بن غفير على تصريح نتنياهو، قائلًا: "إنه يقدر رئيس الوزراء، لكن لا يتعلق الأمر بالمستوطنين في الضفة الغربية فقط، بل بالتساهل مع المشاغبين في هضبة الجولان"، في إشارة إلى أبناء الطائفة الدرزية، ورفضهم القرارات الحكومية بإنشاء مشاريع للطاقة على أراضيهم.

وأشار بن غفير إلى غياب تطبيق القانون في رهط، وقرى بئر السبع العربية، ورفض الأهالي التخلي عن أراضٍ تعود لهم بحسب التقسيم العشائري القديم.

ودعا الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو، في تغريدة على "تويتر"، إلى تطبيق رؤيتها حول تعزيزِ التوسع في الاستيطان بمناطق الضفة الغربية.