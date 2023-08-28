بعد "انطلاقة باهتة".. رئيس البرازيل يبدأ قطف الثمار

بدأ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في تحقيق نجاحات بعد انطلاقة باهتة لولايته، مع نمو في الاقتصاد وإحراز انتصار في البرلمان، لكن تحديات كبيرة ما زالت تنتظره.

وأظهر استطلاع أجراه معهد كويست/جينيال، الأسبوع الماضي، ارتفاع نسبة الآراء المؤيدة له إلى 60 % مقابل 51 % في نيسان/أبريل.

حينها، كان سجل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا متباينا لأول مئة يوم من ولايته الثالثة على رأس أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

ويعود ذلك بشكل خاص إلى التصريحات المتسرّعة وانعدام الثقة في مجتمع الأعمال، على خلفية أجواء متوترة للغاية بعد الانتخابات التي شهدت مواجهة حادة مع سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وبعد أسبوع من تنصيبه، انفجر الوضع لينزلق في 8 كانون الثاني/يناير إلى أعمال شغب استهدفت مقرات السلطة في العاصمة برازيليا.

لكن بدا أن النصف الثاني من العام يسير في صالح الزعيم اليساري.

وقال ليوناردو باز نيفيش، المحلل السياسي في معهد الاقتصاد البرازيلي "مؤسسة جيتوليو فارغاس" لوكالة فرانس برس "قبل أربعة أو خمسة أشهر، كان من الصعب التوقع أن تكون الحكومة في وضع جيد كهذا".