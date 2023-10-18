تركيا تكشف عن نتائج مباحثاتها مع حماس بشأن الرهائن الأجانب

نقل الإعلام التركي الرسمي، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية هاكان فيدان قوله إن تركيا تجري محادثات مع حركة حماس لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم، لكن "ليس هناك أي شيء ملموس" حتى الآن.

وقال فيدان، الثلاثاء، إن أنقرة تناقش إطلاق سراح أجانب ومدنيين وأطفال تحتجزهم حماس.

وأضاف أن "دولًا كثيرة" طلبت مساعدة تركيا في تسهيل إطلاق سراح مواطنيها.