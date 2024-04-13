تلغراف: أي هجوم إيراني على تل أبيب "إعلان حرب"

قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن أي هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية على إسرائيل من شأنه أن يرقى إلى مستوى "إعلان الحرب".

واعتبرت الصحيفة أن أي خطوة إيرانية ستكون بمثابة رد فعل مبالغ فيه على الضربة الأولية على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، التي استهدفت القوات الإيرانية في الخارج، وليس أهدافا داخل إيران نفسها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستعد لتصعيد كبير محتمل في صراعها مع إيران، بعد أن حذر تقييم استخباراتي أمريكي من أن طهران قد تأمر بضرب أهداف "عسكرية وحكومية" داخل إسرائيل في الأيام المقبلة.