إسرائيل تستعد لشراء سرب ثالث من مقاتلات الشبح

أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على شراء طائرات شبح إضافية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، مما سيزيد من القوة الجوية للجيش.

ووفق الموقع، ستعمل هذه الطائرات على توسيع قدرة الجيش الإسرائيلي، خصوصا على الضرب من مسافة بعيدة، مع التركيز على إيران.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية منحت موافقتها لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي للتوقيع على شراء سرب ثالث من طائرات F-35 من نوع "أدير" لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الأيام المُقبلة، وبعد الموافقة النهائية في الكنيست سيكون من الممكن توقيع الصفقة ووضعها موضع التنفيذ، إذ اعتبر الموقع بأن الخطوة "تحميل رسالة لإيران".

وستقوم وزارة الدفاع إلى جانب الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الصفقة، وسيكون لدى الجيش الإسرائيلي خيار شراء جميع طائرات الشبح من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية والبالغ عددها 75، وبالتالي تزويد قوة سلاح الجو الإسرائيلي.