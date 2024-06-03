إسرائيل تستعد لشراء سرب ثالث من مقاتلات الشبح
أفاد موقع "واللا" العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على شراء طائرات شبح إضافية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، مما سيزيد من القوة الجوية للجيش.
ووفق الموقع، ستعمل هذه الطائرات على توسيع قدرة الجيش الإسرائيلي، خصوصا على الضرب من مسافة بعيدة، مع التركيز على إيران.
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية منحت موافقتها لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي للتوقيع على شراء سرب ثالث من طائرات F-35 من نوع "أدير" لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الأيام المُقبلة، وبعد الموافقة النهائية في الكنيست سيكون من الممكن توقيع الصفقة ووضعها موضع التنفيذ، إذ اعتبر الموقع بأن الخطوة "تحميل رسالة لإيران".
وستقوم وزارة الدفاع إلى جانب الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الصفقة، وسيكون لدى الجيش الإسرائيلي خيار شراء جميع طائرات الشبح من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية والبالغ عددها 75، وبالتالي تزويد قوة سلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف أن الطائرات الشبح ستتيح توسيع قدرات الجيش الإسرائيلي بعيدة المدى، مع التركيز على إيران، التي قررت لأول مرة مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل مباشر باستخدام الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، وصواريخ كروز.
وتأتي الموافقة على شراء السرب على خلفية إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على تأخير المشتريات الدفاعية، بهدف إعادة النظر في ميزانية الدفاع.
ومن ناحية أخرى، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى ضرورة الإسراع في عملية الشراء، مؤكدًا على استكمال عملية شراء الأسراب من الولايات المتحدة.