في خضم حملته الانتخابية.. ترامب يواجه اتهاما جنائيا جديدا

وجه المدّعي العام الفدرالي جاك سميث، الثلاثاء، اتهاما جنائيا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متعلقا باتهامه بمحاولة عكس نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 والتي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي وقت سابق توقع ترامب أن يتلقى الاتهام الثلاثاء، واصفا المدعي العام الذي سيقوم بذلك بـ"المختل" وهو ما حدث بالفعل.

وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" قال ترامب "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاما زائفا جديدا إلى رئيسكم المفضّل، أنا، عند الساعة 17,00 (21,00 ت غ)".

وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وهو يجري تحقيقا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

قبل أسبوعين قال ترامب إنه تلقى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجّح أن يوجّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وتساءل ترامب الثلاثاء "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ (...) لمَ انتظروا كل هذه المدة؟".

وأضاف "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".