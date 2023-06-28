بايدن: بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصفه بـ"المنبوذ" يخسر الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن لصحفيين في البيت الأبيض: "من الواضح أن الرئيس الروسي يخسر الحرب، لكن من المبكر القول، إن كان تمرد مجموعة فاغنر المسلحة أضعفه".

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس البولندي أندري دودا أن وجود مجموعة فاغنر في بيلاروس يمثل "تهديدًا محتملًا" للدول المجاورة الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وقال دودا لصحفيين في كييف: "يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكل تواجد مجموعة فاغنر في بيلاروس تهديدًا لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروس، وتهديدًا لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروس من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضًا لبيلاروس".