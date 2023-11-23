اقتحامات إسرائيلية ومواجهات دامية بالضفة الغربية

شهدت يضع مناطق في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، عمليات اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية واشتباكات عنيفة بعد تصدي الفلسطينيين لها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة شبان على الأقل من مدينة نابلس.

وقتل الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عامًا) من نابلس، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات في المخيم، وداهمت قوات إسرائيلية عددًا من منازل المواطنين داخل المخيم، وفي منطقة الضاحية القريبة، وقامت بتفتيشها، وفقًا لـ"وفا".

وأضافت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت عددًا من المواطنين، عرف منهم: الشقيقان مهدي ويحيى خويرة، وابن عمهما لؤي خويرة من منطقة الضاحية.

كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بتجريف وتدمير الشوارع، وصرح الشهيد داخل مخيم بلاطة.