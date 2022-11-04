صحيفة: الملك تشارلز هدد الأمير هاري بسبب كتابه الجديد

قالت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر ملكية، إن الملك تشارلز الثالث هدد ابنه الأصغر الأمير هاري بأنه سيتم نبذه وتجريده من بقية ألقابه الملكية حال نشره أسرار العائلة في كتاب سيصدره مطلع العام المقبل.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" عن المؤلف الملكي توم باور قوله إن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل "قلقان للغاية" نتيجة تلك التهديدات.

وأشار باور، الذي تشمل مصادره رجال الحاشية ومصادر قريبة من العائلة الملكية، إلى أن تشارلز "وجه تهديدات مختلفة" لميغان وهاري، محذرًا من "أنهما سيجدان نفسيهما منبوذين" إذا تم إلحاق ضرر بالعائلة الملكية في مذكرات الأمير هاري التي ينشرها في الولايات المتحدة يوم 10 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأوضح باور مؤلف كتاب بعنوان "هاري والحرب مع العائلة" أن الملك يمكنه توسيع حظر اللقب الملكي ليشمل طفلي هاري آرتشي (3 أعوام) وليليبيت (عام واحد).

وقال: "لقد بذل الملك جهودا كبيرة لنزع فتيل التوتر بين هاري وبقية أفراد العائلة لكنها لم تنجح.. وأخيرا وجه تهديدات مختلفة لميغان وهاري وحذرهما من أنهما إذا مضيا قدما في كشف أسرار العائلة فسيجدان نفسيهما منبوذين بطريقة لا يستطيعان تصديقها.. ولذلك فأنا أعتقد أن الزوجين قلقان للغاية."

ولفت باور إلى أنه على هاري وميغان التفكير بلقبيهما الملكيين "دوق ودوقة ساسكس"، مشيرا إلى أن تشارلز يمكنه نزعهما إذا أساء الزوجان التصرف.

وقال: "هذا شيء يثير قلق الزوجين بدرجة كبيرة.. والمشكلة أن ميغان غالبا ما تسيء للعائلة الملكية وعندما تقدم نفسها تقول: أنا ميغان.. دوقة ساسكس."

وفي بيان أخير، قال الناشر في وصفه لكتاب هاري إن "الكتاب سيأخذ القراء على الفور إلى واحدة من أكثر الصور المؤلمة في القرن العشرين وهي لصبيين صغيرين، أميرين، يسيران خلف نعش والدتهما، بينما كان العالم يشاهده في حزن ورعب ."

وتابع أنه "وبينما كانت ديانا أميرة ويلز تدفن تساءل المليارات من الناس عما يجب أن يفكر فيه الأميران (وليام وهاري) ويشعران به وكيف ستكون حياتهما من تلك اللحظة فصاعدًا."

ويعيش هاري وأسرته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد قراره اعتزال الحياة الملكية والرحيل إلى الولايات المتحدة قبل نحو 3 أعوام؛ إثر خلافات حادة مع شقيقه الأكبر ولي العهد البريطاني الأمير وليام.