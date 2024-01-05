إيران تعلن القبض على مشتبه بهم في تفجيرات كرمان‎

أعلن وزير الداخلية الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المشتبه بهم في تفجيري محافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

ونقل التلفزيون الإيراني عن اللواء وحيدي قوله: "تم اعتقال عناصر على صلة بالعملية الإرهابية في كرمان"، من دون أن يكشف عن عددهم والجنسيات التي يحملونها.

وأضاف اللواء وحيدي "عثرت قوات الأمن على أدلة جديدة حول منفذي التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه به، وسيتم بالتأكيد التعرف على جميع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقبض عليهم".

وقال وزير الداخلية الإيراني "أن المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع مقدمة من جهاز المخابرات".