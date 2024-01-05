إيران تعلن القبض على مشتبه بهم في تفجيرات كرمان
أعلن وزير الداخلية الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من المشتبه بهم في تفجيري محافظة كرمان جنوب شرق البلاد.
ونقل التلفزيون الإيراني عن اللواء وحيدي قوله: "تم اعتقال عناصر على صلة بالعملية الإرهابية في كرمان"، من دون أن يكشف عن عددهم والجنسيات التي يحملونها.
وأضاف اللواء وحيدي "عثرت قوات الأمن على أدلة جديدة حول منفذي التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه به، وسيتم بالتأكيد التعرف على جميع مرتكبي هذا الحادث الإرهابي والقبض عليهم".
وقال وزير الداخلية الإيراني "أن المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع مقدمة من جهاز المخابرات".
وكان تنظيم داعش المتشدد أعلن الليلة الماضية مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت حشداً من الإيرانيين الذين كانوا يسيرون مشياً على الأقدام إلى قبر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله على أيدي القوات الأمريكية.
وأسفر الهجومان عن مصرع 89 شخصاً بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية اليوم الجمعة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 280 شخصاً.
وجرت اليوم مراسم تشييع الضحايا في كرمان وسط إجراءات أمنية مشددة مع مشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن رئيسي عقد اجتماعا مع المسؤولين الأمنيين لمحافظة كرمان للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالتفجيرين الذين ضربا المدينة قبل يومين.