حاكم إلينوي يحذر من "غزو" ترامب لشيكاغو عسكريا

حذّر الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي، حيث تقع مدينة شيكاغو، الأحد من "غزو" الجيش الأمريكي للمدينة الكبرى في شمال الولايات المتحدة مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في نشر الحرس الوطني بهدف معلن هو مكافحة الجريمة.

كما اتهم جاي بي بريتزكر ترامب الذي وصفه سابقا بأنه "ديكتاتور"، بالرغبة في "إيقاف" و"السيطرة" على انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وبعد لوس أنجلوس في حزيران/يونيو وواشنطن منذ منتصف آب/أغسطس، أعلنت إدارة ترامب اعتزامها إرسال قوات من الحرس الوطني التابع للجيش، إلى مدن أخرى يحكمها الديمقراطيون مثل شيكاغو ونيويورك وبالتيمور وبوسطن.

مستغلا ملف الجريمة في شيكاغو، هاجم دونالد ترامب مساء السبت عبر منصة تروث سوشال "حاكم إلينوي المتساهل والمروع" الذي "يقول إنه لا يحتاج إلى مساعدة لوقف الجريمة... إنه مجنون!!! عليه تصويب الوضع، وبسرعة، وإلا سنتدخل!" وفق تعبيره.

وقال بريتزكر الذي يتمتع مثل حكام الولايات الـ49 الآخرين في الولايات المتحدة، بسلطة على قوات الحرس الوطني المتمركزة في إلينوي، "لم يتصل أحد من الحكومة، لا الرئيس ولا أي شخص تحت سلطته، بي أو بأي شخص في إدارتي، أو ببلدية شيكاغو".

وأضاف محذّرا: "من الواضح أنهم يخططون سرا لغزو بقوات أمريكية"، مضيفا أنه سيتم اللجوء إلى القضاء في حال نشر قوات عسكرية.

من جهته، وقع رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطي براندون جونسون أمرا تنفيذيا للحد من سلطة أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية إذا تم إرسالها إلى مدينته.

وقال رئيس بلدية المدينة الكبرى الأمريكية التي تعاني من الجريمة السبت، "نحن مضطرون إلى اتخاذ تدابير صارمة لحماية سكاننا ضد توسيع السلطة الفدرالية".

ويتهم جاي بي بريتزكر، وكذلك ويس مور حاكم ولاية ماريلاند (شرق) حيث تقع مدينة بالتيمور، الرئيس الجمهوري المحافظ منذ الأسبوع الماضي بـ"تصنيع الأزمات" لتبرير إرسال قوات فدرالية إلى الولايات الديمقراطية، حتى أن حاكم ولاية إلينوي اتهم ترامب بأن لديه "أهدافا أخرى من بينها الرغبة في إيقاف انتخابات عام 2026، أو حتى، بصراحة، السيطرة عليها".

وحذّر المسؤول الديمقراطي من أنه "سيزعم أن هناك مشاكل في التصويت ثم يرسل قوات إلى الميدان للسيطرة عليه".