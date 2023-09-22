لهذه الأسباب خلا خطاب بايدن في الأمم المتحدة من ذكر روسيا والصين

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن خطاب الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة، الذي خلا تقريباً من ذكر روسيا والصين، لم يكن من باب المصادفة.

وتذكر الصحيفة أنه في أيلول/ سبتمبر من كل عام تعرض الجمعية العامة للأمم المتحدة على القادة الدوليين فرصة الإعلان عن أهم أولوياتهم أمام جمهور دولي، وهو تماماً ما فعله الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.

وتضيف "بعد انتهائه من إلقاء خطابه الذي استمر لنصف ساعة، اتضح أن الخطاب بالكاد جاء على ذكر أكبر منافسين للولايات المتحدة؛ روسيا والصين، حيث تضمن الخطاب مواضيع مألوفة من خطابات سابقة".

ويبدو أن "بايدن" كما تقول الصحيفة، قرر أن شنه هجوماً على روسيا لغزوها أوكرانيا لن يتردد صداه لدى الكثير من دول الجنوب من الذين كرهوا توجيه إدانة علنية لموسكو، بل "كانوا قلقين بشكل خاص من تأثير الحرب على وارداتهم الحيوية كالنفط والغذاء، ومن احتمال تقليص التمويل الذي يتلقونه لتنمية اقتصادهم بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا".

وتابعت الصحيفة "بدلاً من هذا، كرس "بايدن" حوالي 80% من خطابه للحديث عن مشاكل متعلقة بالكوكب؛ أزمة المناخ، اللامساواة الاقتصادية، الديون التي لا يمكن تحملها، والفقر والأمراض، وهي قضايا تسمو آثارها فوق الحدود."

وفقاً للغارديان، فإن هذه المشاكل تُعدّ قضايا ملحة لدى دول الجنوب والبلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الذين اعتبروا دائماً أن النظام العالمي الذي تهيمن عليه أمريكا ما بعد عام 1945 يغفل احتياجاتهم ولا يمثل المشهد الجيوسياسي للوقت الحاضر.

وقالت "ربما يكون تركيز بايدن على الحلول المتعددة الأطراف لمشاكل العالم تجسيداً لهشاشة "العولمة الوهمية". لكن سيكون من الخطأ وصف بايدن بأنه عاطفي في حقل السياسة الخارجية، فهو يعلم تماماً بأن المنافسة بين الدول، وما ينجم عنها من أزمات وسباقات تسلح وحروب، لن يتم إقصاؤها ببساطة من خلال مناشدة قادة ألطف".

وترى الغارديان أنه "لم يكن خطأ بايدن السذاجة؛ بل محاولة تفسير الجغرافيا السياسية لوقتنا الحاضر بإطار مفرط في التبسيط".

وتختم الصحيفة بالقول "تواصل الإدارة الأمريكية، على سبيل المثال، التأكيد على فكرة أن الولايات المتحدة وحلفاءها الديمقراطيين من حول العالم يقفون ضد تحالف مكون من دول سلطوية تتآمر من أجل كسر ما يسمى بالنظام المستند إلى القواعد".

المصدر: "الغارديان"