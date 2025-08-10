سويسرا تعرض شراء أسلحة أمريكية مقابل خفض الرسوم الجمركية

قال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر الأحد إنه "منفتح" على طلب شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في مسعى لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة.

وتسعى الحكومة السويسرية إلى إجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة بعد فشل وفد سويسري أرسل إلى العاصمة الأمريكية في تجنيب البلاد رسوما جمركية بنسبة 39 %، وصفها مدراء الشركات بأنها "سيناريو رعب".

وقال فيستر في تصريح لوكالة "كيستون إيه تي إس" السويسرية المحلية، إن "المشتريات العسكرية مهمة للعلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "مع ذلك، علينا في المقام الأول إيجاد سبيل للنقاش مع الأمريكيين" لمحاولة الدفع قدما بالعلاقات.

وصدمت الحكومة السويسرية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البلد الثري الواقع بقسمه الأكبر في جبال الألب ستُفرض عليه واحدة من أعلى الرسوم الجمركية، في إطار رسوم جديدة على واردات الولايات المتحدة من عشرات الدول دخلت الخميس حيّز التنفيذ.

وتهدّد الرسوم قطاعات كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات، خصوصا صناعة الساعات والآلات الصناعية، بالإضافة إلى الشوكولاتة والجبن، بحسب "رويترز".

وتبدي شركات سويسرية قلقها حيال استفادة منافسين في اقتصادات غنية أخرى من ميزة على حسابها، مع تفاوض الاتحاد الأوروبي واليابان على تعرفات بنسبة 15%، فيما حصلت بريطانيا على معدل يبلغ 10%.

وتقول سويسرا إن هناك فائضا كبيرا لصالح الولايات المتحدة في ميزان الخدمات التجارية وإن معظم السلع الصناعية الأمريكية تدخل سويسرا بدون أي رسوم جمركية.

وشدّد فيستر على أن الحكومة قررت عدم إعادة النظر في عقد سويسرا الحالي لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إيه من الصانع الأمريكي "لوكهيد مارتن"، لكنه لفت إلى أن "قضية السعر الثابت تتطلب حلا".

وتخوض سويسرا والولايات المتحدة مفاوضات بشأن السعر النهائي لمقاتلات إف-35 إيه التي تقرر شراؤها لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم.