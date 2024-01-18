البرلمان الأذري يقترح فرض عقوبات على فرنسا
اقترح البرلمان الأذري قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع باريس، والاعتراف باستقلال كورسيكا الفرنسية، ردًا على توجه فرنسي لفرض عقوبات على باكو.
ودعت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذري وزارة الخارجية، إلى اتخاذ خطوات للاعتراف باستقلال كاناكا وكورسيكا عن فرنسا.
كما اقترح البرلمانيون تطبيق عقوبات اقتصادية على باريس، عبر تجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان، وطرد جميع الشركات الفرنسية، بما في ذلك توتال من البلاد، ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في المشاريع الحكومية.
في نهاية العام الماضي، قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن فرنسا اتخذت موقفا "هداما واستفزازيا" تجاه الجمهورية منذ العام 2020 الذي اندلعت فيه الحرب مع أرمينيا، كما اتهمها بمواصلة سياسة الاستعمار الجديد.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اتخذ قبل أيام، قرارا بالأغلبية، يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان على خلفية الصراع مع أرمينيا في إقليم ناغورني قرة باغ.