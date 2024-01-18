البرلمان الأذري يقترح فرض عقوبات على فرنسا

اقترح البرلمان الأذري قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع باريس، والاعتراف باستقلال كورسيكا الفرنسية، ردًا على توجه فرنسي لفرض عقوبات على باكو.

ودعت لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأذري وزارة الخارجية، إلى اتخاذ خطوات للاعتراف باستقلال كاناكا وكورسيكا عن فرنسا.

كما اقترح البرلمانيون تطبيق عقوبات اقتصادية على باريس، عبر تجميد أي أصول للمسؤولين الفرنسيين في أذربيجان، وطرد جميع الشركات الفرنسية، بما في ذلك توتال من البلاد، ومنع الشركات الفرنسية من المشاركة في المشاريع الحكومية.