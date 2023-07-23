الرئيس الكولومبي: الحرب ضد الجماعات المسلحة على وشك الانتهاء

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، أن الحرب على الجماعات المسلحة في البلاد على وشك الانتهاء، وذلك خلال كلمة له بالكونغرس الكولومبي في بوغوتا، وفق ما أوردته وسائل إعلام كولومبية.

وقالت صحيفة "إلـ هيرالدو" الكولومبية، إنه "بعد تصريحات الرئيس جوستافو بيترو، بشأن الحرب ضد الجماعات غير الشرعية، وبأن الحكومة لن تتسامح مع المزيد من الأحداث التي تسبب قلق السكان، قامت تلك الجماعات بزعزعة النظام العام في جنوب البلاد".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن حاكم مدينة "أوريبي" الكولومبية زولواغا أنه "تم الإبلاغ الجمعة، عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش في قاعدة نارانجيتوس العسكرية، وقبل ذلك بساعات، دخل رجال مدججون بالسلاح مدرسة داخلية في مدينة أوريبي، واحتجزوا الطلاب وفصلوهم عن معلميهم، ثم شرعوا في أخذ فتاتين تبلغان من العمر 14 عاما".