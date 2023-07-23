الرئيس الكولومبي: الحرب ضد الجماعات المسلحة على وشك الانتهاء
أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، أن الحرب على الجماعات المسلحة في البلاد على وشك الانتهاء، وذلك خلال كلمة له بالكونغرس الكولومبي في بوغوتا، وفق ما أوردته وسائل إعلام كولومبية.
وقالت صحيفة "إلـ هيرالدو" الكولومبية، إنه "بعد تصريحات الرئيس جوستافو بيترو، بشأن الحرب ضد الجماعات غير الشرعية، وبأن الحكومة لن تتسامح مع المزيد من الأحداث التي تسبب قلق السكان، قامت تلك الجماعات بزعزعة النظام العام في جنوب البلاد".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن حاكم مدينة "أوريبي" الكولومبية زولواغا أنه "تم الإبلاغ الجمعة، عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش في قاعدة نارانجيتوس العسكرية، وقبل ذلك بساعات، دخل رجال مدججون بالسلاح مدرسة داخلية في مدينة أوريبي، واحتجزوا الطلاب وفصلوهم عن معلميهم، ثم شرعوا في أخذ فتاتين تبلغان من العمر 14 عاما".
ودعا زولواغا الجماعات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان، وطالب مكتب أمين الدفاع المفوض السامي للسلام بالتدخل، بالإضافة إلى التشكيك في دور المنظمات الدولية، واصفا تلك الأعمال "بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني".
من جهته، قال مكتب أمين الدفاع المفوض السامي للسلام عبر موقعه على منصة "تويتر": "ندعو الجماعات المسلحة في كولومبيا إلى إبعاد القاصرين عن الصراع المسلح، إضافة إلى التذكير بأن المراكز التعليمية هي مناطق سلام ومساحات للحماية يجب احترامها".
وقالت الصحيفة إنه "تم الهجوم ايضا بالمتفجرات على مجموعة من الجنود كانوا يقومون بدورية في بلدية فيستاهيرموسا، ما أسفر عن إصابة 3 جنود، فيما لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم في اشتباكات بين اثنين من المنشقين عن حركة (فارك) في منطقة بوتومايو".
وأعلنت الحكومة الكولومبية ولجنة إدارة الطوارئ الأسبوع الماضي أنهما توصلتا إلى اتفاق لإنشاء طاولة مفاوضات سلام كان من المقرر أن تبدأ في 16 مايو/أيار، لكن الخلافات بين الطرفين أخرت بدء المحادثات.
المصدر: صحيفة "إلـ هيرالدو" الكولومبية