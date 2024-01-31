بوريل يأمل في تحديد من سيقود "مهمة الحماية" في البحر الأحمر
عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عن أمله في تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول الأممي أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير/ شباط.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي، ويهدف إلى تشكيل عملية جديدة ستنشط في منطقة أوسع من البحر الأحمر إلى الخليج.
وقال بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة، وأين سيكون المقر الرئيس، وما الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء".
ويأمل بوريل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم، وقال "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة، لكن لن يعرقل أحد الأمر".
وحدد المسؤول تاريخ الـ 17 من فبراير لإطلاق المهمة، موضحًا أن العملية ستسمى "أسبايرز".
ويتزايد القلق العالمي من استمرار التوتر بالبحر الأحمر وتداعياته على حركة الملاحة والتبعات الاقتصادية، منذ أن بدأت ميليشيا الحوثي قبل نحو شهرين استهداف جميع أنواع السفن التي تتجه إلى إسرائيل، وإعلانها لاحقًا أيضًا استهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا أيضًا، في أعقاب غارات مشتركة للبلدين ضدها.