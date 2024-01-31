بوريل يأمل في تحديد من سيقود "مهمة الحماية" في البحر الأحمر

عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، عن أمله في تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول الأممي أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير/ شباط.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال 3 سفن حربية على الأقل إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي، ويهدف إلى تشكيل عملية جديدة ستنشط في منطقة أوسع من البحر الأحمر إلى الخليج.

وقال بوريل قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة، وأين سيكون المقر الرئيس، وما الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء".