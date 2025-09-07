طائرات تنشط في بولندا بعد ضربات روسية على أوكرانيا

قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية إن طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفاء نشطت في وقت مبكر من صباح الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا.

وأضافت في منشور على إكس "طائرات بولندية وأخرى تابعة للحلفاء تنشط في مجالنا الجوي، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادارات في أعلى درجات الجاهزية".

وفي الساعة الـ0030 بتوقيت غرينتش، كانت هناك حالة تأهب في جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا تحسبا لغارات جوية، وذلك عقب تحذيرات من القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة روسية، بحسب "رويترز".

وفي سياق متصل، دعت الخارجية البولندية مواطني البلاد إلى الامتناع عن السفر إلى بيلاروس أو مغادرتها بأي وسائل متاحة في حال كانوا موجودين على أراضيها.

وتوقعت الخارجية البولندية أن مواطني بولندا "قد يواجهون أحداثا لن تروق لهم" في بيلاروس.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية البولندية من أن إجلاء المواطنين قد يكون صعبا للغاية أو مستحيلا في حال تدهور الوضع الأمني أو إغلاق الحدود أو أي ظروف طارئة أخرى.

يذكر بأن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كان أعلن في وقت سابق أن بولندا تعد "خطة أعمال للأسابيع القادمة" بشأن بيلاروس.

جاء ذلك، على خلفية إعلان السلطات البيلاروسية عن توقيف مواطن بولندي اتهمته بالتجسس على مناورات "الغرب 2025" العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة؛ ما نفته وارسو.