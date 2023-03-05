بعد مظاهرات حاشدة.. ائتلاف نتنياهو يدعو المعارضة للحوار
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وجه دعوة إلى زعماء المعارضة لإجراء حوار حول خطة الإصلاح القضائي، لكن دون شروط مسبقة.
ودعا وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتس، ورئيس لجنة الدستور سيمحا روثمان، زعماء المعارضة إلى الاجتماع لإجراء محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء في بيان للتحالف الحكومي الإسرائيلي: "نرحب بمبادرة المنظمات الاقتصادية الرائدة في الاقتصاد الداعية إلى إجراء حوار حول الإصلاح المطلوب في النظام القانوني دون شروط مسبقة".
وأوضح: "منذ اليوم الأول قلنا إننا مع الحوار في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول الإصلاح، وعلى الأقل لتقليل الخلاف"، وفقًا لما نقلته قناة "i24news" الإسرائيلية.
وأضاف البيان: "نعتقد أن الإصلاح ضروري للديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد، وسنستجيب للدعوة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، وندعو الأطراف المسؤولة في المعارضة لإجراء محادثة مع الرئيس يوم الثلاثاء".
الاستفادة من العطلة
في السياق، قال موقع "واللا" العبري": إن "التحالف الحكومي يريد الاستفادة من عطلة عيد المساخر اليهودي، لإجراء محادثات مع المعارضة التي تطالب بوقف خطة الإصلاح القضائي كشرط لبدء المحادثات".
ووفق الموقع العبري، ابتداءً من ظهر غد الإثنين، سيكون الكنيست الإسرائيلي في عطلة عيد المساخر، وبالتالي لن يتم تقديم أي مشروع قانون للتصويت عليه.
لابيد يرد
وردًا على دعوة الائتلاف الحكومي، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "لن تكون هناك محادثات إلا بمجرد إعلان تعليق خطة الإصلاح القضائي"، فيما قال رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، "وزير القضاء، ورئيس لجنة الدستور، كفاكم تضليلاً، لجنة الدستور تجتمع في هذه الأثناء وتدفع بالخطة إلى الأمام، وتريد منا أن نأتي للحديث؟".
وأضاف غانتس: "لا داعي للانتظار حتى يوم الثلاثاء، أعلنوا عن تجميدكم للتشريعات وخطط الإصلاح القضائي، وسنأتي اليوم إلى مكتب الرئيس للحوار".
وتتضمن خطة الإصلاح القضائي سلسلة من التغييرات المهمة في النظام القانوني داخل إسرائيل، وتغيير لجنة القضاة، بحيث تصبح سلطتها في يد التحالف الحكومي، وليس بأيدي المحكمة العليا، كما تحد بشكل كبير من قدرة المحكمة على التدخل في تعيين كبار المسؤولين.
يشار إلى أن الدعوة للحوار، تأتي بعد يوم واحد فقط من تنظيم المعارضة لأكبر تظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي، والتي شارك فيها نحو ربع مليون إسرائيلي في مدن تل أبيب، وحيفا، والقدس، وبئر السبع وغيرها.
كما يخطط منظمو التظاهرات إلى تنظيم تظاهرات ضخمة أيام الإثنين والأربعاء، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس.