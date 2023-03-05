بعد مظاهرات حاشدة.. ائتلاف نتنياهو يدعو المعارضة للحوار

وجاء في بيان للتحالف الحكومي الإسرائيلي: "نرحب بمبادرة المنظمات الاقتصادية الرائدة في الاقتصاد الداعية إلى إجراء حوار حول الإصلاح المطلوب في النظام القانوني دون شروط مسبقة".

وأوضح: "منذ اليوم الأول قلنا إننا مع الحوار في محاولة للتوصل إلى تفاهم حول الإصلاح، وعلى الأقل لتقليل الخلاف"، وفقًا لما نقلته قناة "i24news" الإسرائيلية.

وأضاف البيان: "نعتقد أن الإصلاح ضروري للديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد، وسنستجيب للدعوة لإجراء محادثات دون شروط مسبقة، وندعو الأطراف المسؤولة في المعارضة لإجراء محادثة مع الرئيس يوم الثلاثاء".

الاستفادة من العطلة

في السياق، قال موقع "واللا" العبري": إن "التحالف الحكومي يريد الاستفادة من عطلة عيد المساخر اليهودي، لإجراء محادثات مع المعارضة التي تطالب بوقف خطة الإصلاح القضائي كشرط لبدء المحادثات".

ووفق الموقع العبري، ابتداءً من ظهر غد الإثنين، سيكون الكنيست الإسرائيلي في عطلة عيد المساخر، وبالتالي لن يتم تقديم أي مشروع قانون للتصويت عليه.