الهند في مواجهة التهديدات البحرية.. أكبر مشروع سفن برمائية ينطلق أخيرًا

تستعد البحرية الهندية لإصدار مناقصة جديدة لبناء 4 سفن إنزال برمائية (LPD) بوزن يصل إلى 40 ألف طن، في خطوة تعكس تعزيز القدرات البحرية للبلاد في أعقاب تأخيرات طويلة ومشكلات سابقة في برنامج بناء السفن.

يُقدّر مشروع السفن الأربع بنحو 800 مليار روبية (9.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يتم البناء والدمج في أحواض بناء السفن المحلية، مع الاستعانة بتصاميم مستوحاة من تجارب دولية، مثل: روسيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، بحسب صحيفة "يوراسيان تايمز".

الحاجة الإستراتيجية للسفن البرمائية

تُصمَّم السفن البرمائية لنقل ودعم القوات الاستكشافية على الأراضِي والجزر النائية، مع قدرات متعددة تشمل منصة طيران لتشغيل المروحيات والطائرات العمودية، ورصيف بحري لحمل المركبات البرمائية والمركبات البرية.

وتعتمد الهند على نحو 10 آلاف جندي في 3 ألوية برمائية لحماية جزر أندامان، ونيكوبار، ولاكشادويب، وتمثل هذه السفن وسيلة رئيسة لنشر هذه القوات بسرعة وفعالية، إلى جانب دعم العمليات الإستراتيجية في المناطق البحرية الحيوية.

يأتي هذا المشروع في سياق متابعة تجربة INS Jalashwa، السفينة الهجومية البرمائية التي دخلت الخدمة في 2007، والتي بلغ وزنها 16,900 طن، وتعد نموذجًا أوليًا للقدرات البحرية الهندية في العمليات البرمائية.

ومن خلال السفن الجديدة، ستتمكن البحرية من زيادة حجم القوات ونطاق العمليات، لتصبح أكبر سفينة حربية بنيت في الهند حتى الآن، متجاوزة وزن حاملة الطائرات السابقة INS Viraat التي بلغ وزنها 28 ألف طن.

رحلة طويلة من التأجيلات والمراجعات

بدأت عملية شراء السفن البرمائية الهندية، في العام 2006، بوضع المواصفات الأولية، وتم طرح مناقصات أولية في 2013 و2014، لكن المشروع توقف عدة مرات بسبب مزاعم فساد ومراجعات تقنية.

في يونيو 2018، توقفت العملية بعد اتهامات من شركة ريلاينس نافال ضد ضابط بحري رفيع، وفي سبتمبر 2020 سحبت وزارة الدفاع طلب تقديم العروض القديم لإعادة صياغة المواصفات وفق أحدث الابتكارات في تكنولوجيا السفن البرمائية.

وفي 2021، أصدرت الهند طلب معلومات جديدًا لتقديم عروض من أحواض بناء السفن المحلية، مع توقع تسليم السفينة الأولى خلال 60 شهرًا من توقيع العقد، وتوزيع باقي السفن على مدى 3 سنوات؛ وتشمل مقدمي العروض المحتملين: حوض بناء السفن كوتشين، إل آند تي، غاردن ريتش، ومازاغون دوك، مع تصاميم مستوحاة من السفن البرمائية العالمية.

أسلحة ومرافق متقدمة لتعزيز القدرات البحرية

تخطط البحرية الهندية لتزويد السفن الجديدة بأسلحة متقدمة تشمل صواريخ أرض-جو قصيرة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاعية CIWS، ومدافع رشاشة متنوعة، إضافة إلى أسلحة طاقة موجهة مستقبلية، فضلاً عن أنظمة طُعم مضادة للطوربيدات، وتقنيات مكافحة التشويش الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن السفن مرافق طبية متكاملة، بما في ذلك غرف عمليات، جناح لـ 12 سريرًا، مختبر ومركز طب الأسنان، لدعم أكثر من 2000 جندي مقاتل، ما يعزز قدرة الهند على إدارة العمليات البرمائية طويلة المدى.

يعكس بناء السفن البرمائية الضخمة إدراك الهند المتزايد للتهديدات الأمنية في أعالي البحار، ولأهمية حماية أراضيها الجزرية الحيوية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح البحرية الهندية مرونة كبيرة في نشر القوات والعتاد العسكري بسرعة، وتعزيز الردع في مواجهة أي تحديات إقليمية محتملة.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كان العطاء الجديد كافيًا لدفع عملية شراء السفن الثقيلة إلى الأمام بعد سنوات من التأجيلات والمراجعات القانونية والفنية.

وتمثل هذه المبادرة مرحلة حاسمة في تحديث القوة البحرية الهندية، وتؤكد التزام نيودلهي بتوسيع قدراتها الدفاعية لمواجهة تحديات الأمن البحري المعقدة في المحيط الهندي وما وراءه.