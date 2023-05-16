ماكرون: البلد يمضي قدماً رغم الاحتجاجات على نظام التقاعد

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية مساء الإثنين أنّ "البلد يمضي قُدماً" رغم الاحتجاجات الشعبية على إصلاح نظام التقاعد، نافياً الاتّهامات الموجّهة إليه بـ"ازدراء" الفرنسيين.

وقال ماكرون عبر شاشة "تي إف 1" إنّه "كانت هناك معارضة في الشارع لكنها جرت بهدوء، وكانت هناك أعمال عنف (...) وأشخاص لا يريدون حلولاً. لكن هذه ليست فرنسا. هذا لا يمثّل البلد، والبلد يمضي قدماً ويواصل الابتكار".

وأضاف "هل تعتقدون أنّه من مصلحتي أن أفعل ما نفعله بشأن نظام التقاعد، وأن أحمل عبء نصوص صعبة، وأن أعاني من كلّ ما يستتبع ذلك من تراجع في الشعبية وأن أتقبّل ذلك؟".