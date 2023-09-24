غارات إسرائيلية تستهدف موقعين لحركة حماس

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عبر غارات بطائرات مسيرة على قطاع غزة، "موقعين عسكريين" تابعين لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.

وجاءت الضربة على خلفية مواجهات شبه يومية، منذُ منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "قصف موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية"، في منطقتي البريج وجباليا حيث جرت "أعمال شغب عنيفة".

وأكد بيان الجيش "إلقاء عبوة ناسفة من وسط البريج باتجاه الجنود قرب السياج الأمني في القطاع"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.