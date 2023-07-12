أوكرانيا وروسيا تؤكدان استعار القتال في الشرق والجنوب

كما أكدت موسكو وقوع اشتباكات، قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من مدينة باخموت المدمرة، إذ تقول أوكرانيا إن قواتها تستعيد أراضي.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف، إن القوات الأوكرانية صدَّت تقدّمًا روسيًّا مدعومًا بقصف مدفعي بالقرب من بلدتين شمال باخموت، استولت عليهما قوات المرتزقة الروسية في أواخر مايو/ أيار.

والوضع غير مستقر بالقرب من باخموت، إذ تقول أوكرانيا إنها حققت مكاسب على الأطراف الجنوبية للمدينة، ولا سيما قرية كليششيفكا الإستراتيجية.

ويقول محللون إن تحرير القرية، التي تقع على أرض مرتفعة، سيمكّن القوات الأوكرانية من حصار القوات الروسية في باخموت.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إنها سيطرت على المرتفعات التي تحيط بالقرية؛ ما مكَّنها من قصف أهداف في باخموت نفسها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدَّت تسع محاولات أوكرانية للتقدم في منطقة دونيتسك الشرقية، إحداها بالقرب من كليشتشيفكا.