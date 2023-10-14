حرب أخرى بين حماس وإسرائيل في الفضاء السيبراني

واستُهدفت مواقع للحكومة أو لوسائل إعلام إسرائيلية فضًلا عن مجموعات طاقة أو دفاع بهذا النوع من الهجمات لكن دون سرقة بيانات أو شلل تشغيلي على ما يؤكد خبراء.

وطالت الهجمات تطبيق "ريد أليرت" الذي ينبّه الإسرائيليين من هجوم وشيك، مع تمرير رسائل دعائية على صفحته من بينها "القنبلة النووية آتية".

ويقول خبير في شركة كبيرة للأمن السيبراني "مجموعات القراصنة هذه التي كانت تحشد صفوفها في إطار الحرب الأوكرانية، تتجه، الآن، إلى النزاع الدائر منذ أسبوع بهدف إيجاد ضحايا، بما في ذلك في صفوف الشركات الغربية. لكن هذه العمليات محصورة في مجال عمليات التواصل ولا تشكل حربًا إلكترونية".

ويؤكد محمد بومدين رئيس شركة "زيويت" للأمن السيبراني "الهجمات على مواقع الإنترنت الإسرائيلية المحمية جدًا، هي بصورة عامة من نوع حجب الخدمة". ويرى "أن هجمات كبيرة قد تحصل خلال، نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، لأن آلاف الهجمات تجري حاليًا" من نوع اختبار مجموعات من كلمات السر ما يسمح خاصة بحجب الخدمة على المواقع الإلكترونية.

تدخل الروس والهنود

ويضيف فرنسوا ديروتي من شركة سيكويا أن "بين المهاجمين مجموعات أجنبية، قراصنة روس مؤيدون للفلسطينيين وقراصنة هنود مؤيدون لإسرائيل".

وتعرضت مواقع إلكترونية إسرائيلية لهجوم من مجموعة "أنونيموس سودان" الناطقة بالروسية والداعمة لحماس فضلًا عن مجموعة "كيلنت" الروسية.

من جهة أخرى، تدعم مجموعات إيرانية بتكتم هجمات ضد إسرائيل على ما يؤكد المصدر نفسه.

وأعلنت "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن هجوم على النسخة الإلكترونية لصحيفة "جيروزاليم بوست" التي شلت لساعات عدة.

وقالت مجموعة "كيلنت" إنها تنوي استهداف مواقع إلكترونية حكومية إسرائيلية.